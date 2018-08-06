Москва объявила о высылке греческих дипломатов

Министерство иностранных дел России вручило послу Греции в РФ Андреасу Фриганасу ноту о зеркальном ответе на высылку российских дипломатов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В течение какого срока сотрудники диппредставительства покинут Россию, в МИД не уточнили. В ведомстве также не раскрыли подробностей ответа на «недружественные действия Афин в июле в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан».

Греция в июле решила выслать двух российских дипломатов, которых обвинили в попытках вмешательства во внутренние дела страны и подкупе чиновников. В Москве пообещали «зеркально» ответить на действия Греции.

Позднее МИД России отказался высылать греческих дипломатов. В ведомство вызвали посла Андреаса Фриганаса, в беседе с которым руководство министерства раскритиковало действия страны. Затем греческие власти обвинили Москву в «постоянном неуважении».