МИД РФ: Стивен Сигал займется российским наследием в США

В Министерстве иностранных дел РФ объяснили, чем будет заниматься специальный представитель ведомства Стивен Сигал. Об этом сообщается в пресс-службе МИД.

Голливудский актер, которого назначили специальным представителем по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурного исторического наследия, отвечает за сохранение связанных с Россией памятных мест в США. Помимо этого, он будет заниматься популяризацией общей истории двух стран.

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В ответственность Сигала также войдут вопросы в рамках двустороннего сотрудничества по культуре, искусству, науке образованию, спорту, общественных и молодежных обменов. Кроме того, он будет поддерживать контакты с партнерами из США. Зарплату при этом актер получать не будет.

Ранее Сигал написал на своей странице, что польщен назначением на работу в МИД. Он выразил надежду, что «мы сможем двигаться к миру, гармонии и позитивным результатам во всем мире».