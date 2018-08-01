Трамп: Строительство стены на границе с Мексикой уже началось

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны начали возводить стену на границе с Мексикой. Об этом сообщил канал CNBC.

Глава Штатов отметил, что «многие не знают, но мы уже начали строить стену». Он подчеркнул, что у властей есть 1,6 млрд долларов, на которые уже возводятся большие участки комплекса.

Трамп добавил, что республиканцы «хотят сильные границы и отсутствие преступности», а демократы выступают против этого. По его мнению, члены Демократической партии хотят, чтобы преступный синдикат MS-13 или Mara Salvatrucha «правил страной».

«Этого не произойдет», – сказал президент США.

Строительство стены на границе с Мексикой было одним из предвыборных обещаний Трампа. Он обосновал свое предложение тем, что стена позволит бороться с незаконной миграцией.