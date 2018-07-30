Полтавченко устроил разнос комитету по строительству за контракты с жуликами

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко раскритиковал комитет по строительству за работу с подрядчиками-жуликами. Об этом он заявил на заседании правительства Северной столицы.

В Смольном 30 июля обсуждалось исполнение адресной инвестиционной программы. По словам главы комитета финансов Алексея Корабельникова, с этим плохо справляются комитеты по экономике и развитию транспортной инфраструктуры, а хуже всех – по строительству.

За год чиновники израсходовали лишь 11 млн из 42 млн рублей, то есть чуть больше 20%. Корабельников заявил, что одной из причин низкого показателя стали контракты с недобросовестными подрядчиками.

С начала 2018 года комитет расторг 20 договоров, 15 из которых – в одностороннем порядке. Помимо этого, было расторгнуто еще 19 контрактов на проектирование.

Полтавченко подчеркнул, что ситуация с комитетом по строительству повторяется из года в год. Происходящее в комитете Леонида Кулакова он назвал «хронической болезнью».

«У вас давно есть неформальный перечень недобросовестных подрядчиков. Не надо с ними вообще работать. Несколько ваших подчиненных нагибают подрядчиков, навешивают им непонятные дополнительные обязательства, тем самым ставят их в ложное положение. А потом и расторгают. А жуликов каких-то привечают», – передает «Мойка78» слова губернатора.