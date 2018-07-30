Латвийский депутат Кирштейнс: Мир в Европе наступит, когда Россия распадется

Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс заявил, что спокойствие в мире наступит, когда «Россия распадется на несколько частей». Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По мнению депутата, России необходимо разделиться по этническому составу. Кирштейнс считает, что после этого «военные конфликты закончатся и наступит длительный мирный период».

Слова политика раскритиковал депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов. Он отметил, что Кирштейнс часто отличается радикальными высказываниями.

«Игнорировать его нельзя, потому что он воплощает стиль мышления не большинства, конечно, но многих политиков Восточной Европы, которые надеются, что Россия рассыплется или ослабнет настолько, что с ней можно будет сделать то же, что с Украиной», – передает РИА «Новости» слова Митрофанова.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал идею Кирштейнса «глупой». «Если бы этот деятель немножко думал головой, то он прекрасно понимал, что распад любых огромных территорий неизбежно приведет к схватке соседей за те или иные куски этой территории», – цитирует 78.ru депутата.