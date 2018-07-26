МИД РФ назвал арестованную в США Бутину политзаключенной

Министерство иностранных дел РФ назвало политзаключенной россиянку Марию Бутину, арестованную в США. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МИД Артема Кожина.

По его словам, арест Бутиной, которую обвиняют в незаконном лоббировании интересов России в Штатах, «обусловлен исключительно мотивами американской внутренней и внешней политики». Он отметил, что история девушки «по сфабрикованному поводу» началась «на волне кампании по очернению нашей страны».

Кожин считает, что власти США преследуют Бутину только из-за ее происхождения. «Что это, как не настоящая охота на ведьм?» – добавил он.

Марию Бутину задержали в Вашингтоне в середине июля. Ее обвиняют в деятельности в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации, а также в сговоре для продвижения стратегических интересов России в Штатах.

По словам адвоката россиянки, Бутина не делала ничего противозаконного. Он отметил, что связи подзащитной в США объясняются ее учебой в местном университете по специальности «международные отношения».