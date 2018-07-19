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Россия заблокирует счета украинских бизнесменов и компаний из-за санкций

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© Фото: Владимир Астапкович / РИА «Новости»

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Власти РФ намерены принять ограничительные меры в отношении представителей соседнего государства.

Правительство России разрабатывает указ президента РФ о санкциях в отношении физических и юридических лиц Украины. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабинете министров.

Ограничения призваны снизить негативное влияние на экономику России из-за аналогичных мер, введенных другими странами. По предварительным данным, под ограничения попадут несколько сотен граждан Украины, в том числе крупные бизнесмены и чиновники.

Власти РФ намерены заблокировать их активы и запретить вывод капитала. Помимо этого, Министерство экономики, Министерство финансов и Министерство промышленности и торговли должны подготовить предложения по импортируемым из Украины товарам, на которые могут распространить санкции.

Эксперты отметили, что ограничительные меры могут носить символический характер. Санкции, по предварительной информации, коснутся производителей удобрений, которые и так практически не занимаются поставками в Россию.

В настоящее время в санкционных списках Украины находятся 1748 физических лиц и 756 юридических. Большинство из них – россияне, но ограничения распространены и на граждан других стран.

Санкции были введены в 2014 году после присоединения Крыма к России. Полуостров стал частью РФ по итогам референдума, итоги которого Украина и Запад не признают.

В середине июля президент РФ Владимир Путин продлил запрет на ввоз в Россию продуктов из США, стран Европейского союза и ряда других государств. В начале лета он подписал закон о контрсанкциях. Документ позволяет запрещать международное сотрудничество с иностранными организациями и государствами, запрещать ввоз различной продукции.

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