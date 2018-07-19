Греция обвинила Россию в «постоянном неуважении»

Власти Греции потребовали от России прекратить «постоянное неуважение» в свой адрес. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел государства.

Заявление Афин стало ответов на слова официального представителя МИД России Марии Захаровой. В среду, 18 июля, она назвала высылку российских дипломатов из Греции частью «многоэтапной игры», в которую, по ее мнению, втянули греческих властей.

«Слова представителя российского Министерства иностранных дел – характерный пример неуважения к третьей стране и непонимание современного мира, в котором государства, вне зависимости от своего размера, могут заниматься независимой, многосторонней и демократической внешней политикой», – заявили в МИД Греции.

Афины решили выслать двух российских дипломатов, которых обвинили в попытках вмешательства во внутренние дела страны и подкупе чиновников. В Москве пообещали «зеркально» ответить на действия Греции.

Позднее МИД России отказался высылать греческих дипломатов. В ведомство вызвали посла Андреаса Фриганаса, в беседе с которым руководство министерства раскритиковало действия страны.