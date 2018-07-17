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Россиянку Марию Бутину задержали в Вашингтоне за «шпионаж» в пользу РФ

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© Фото: Twitter / @RussiaInUSA

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Адвокат девушки назвал обвинения в адрес подзащитной раздутыми.

В Вашингтоне, столице США, задержали россиянку Марию Бутину. Ее подозревают в «шпионаже» в пользу России, сообщило Министерство юстиции Штатов.

Гражданку РФ обвинили в «сговоре с целью работы агентом иностранного государства без уведомления властей США». Следствие считает, что Бутина пыталась проникать в организации, которые могут влиять на американскую политику, чтобы продвигать интересы России.

Адвокат россиянки Роберт Дрисколл назвал обвинения против его подзащитной раздутыми. Он подчеркнул, что Бутина – гражданка РФ и находится в США по студенческой визе, сообщило РИА «Новости».

«Обвинения представлены как некий сговор с целью нарушить закон о регистрации иностранных агентов, а в действительности описан «сговор» с целью устроить дружеский ужин в ресторане «Бистро Бис» с группой американцев и россиян, чтобы обсудить отношения двух стран – это вряд ли что-то шокирующее для российской студентки, изучающей международные отношения и живущей в Вашингтоне», – сказал Дрисколл.

Посольство РФ в США выясняет обстоятельства задержания Бутиной. Оно опубликовало в соцсетях фотографию россиянки, отметив, что добивается консульского доступа к ней, чтобы защитить законные права.

Преподавательница и эксперт Алтайской школы политических исследований Ярослава Шашкова назвала Бутину «звездной» выпускницей Алтайского государственного университета.

«Для меня новость о таком обвинении неожиданная. Мария закончила факультет политологии с отличием. Училась она очень хорошо, ее всегда интересовала политическая жизнь... Она открытый человек, и особых качеств шпиона я в ней не замечала», – передает «Интерфакс» слова Шашковой.

Согласно странице Бутиной в соцсети «ВКонтакте», она была основателем общероссийской общественной организации «Право на оружие». Движение выступает в защиту прав россиян на владение оружием.

Информация о задержании Бутиной появилась 16 июля, в день саммита президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. На встрече в Хельсинки Трамп назвал переговоры «хорошим началом для всех». Путин высоко оценил саммит, отметив, что желал победы миллиардера на президентских выборах в 2016 году.

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