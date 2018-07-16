Франция закрыла торговое представительство в России из-за «незаконных арестов» счетов

Власти Франции закрыли в России представительство по торговле и инвестициям. Оно перестало работать в понедельник, 16 июля, сообщается на сайте французского посольства в РФ.

Бюро Business France прекратило свою деятельность после уведомления от российских властей. По данным посольства, представительству «больше не разрешается осуществлять свою деятельность в России в рамках положений французского законодательства».

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Одной из причин, по которым ухудшидись условия работы, называются «незаконные аресты», наложенные на банковский счет представительства. В посольстве также отметили выдворение директора бюро, обладающего дипломатическим паспортом.

В дипмиссии отметили, что Business France продолжит работать в России, но «будет опираться на негосударственных партнеров, работающих в России».