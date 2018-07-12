Путин продлил на год запрет на ввоз «санкционки»

Президент РФ Владимир Путин продлил действие санкций в отношении стран, которые ввели ограничительные меры против России. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Запрет на ввоз санкционных продуктов продлен до конца 2019 года. При необходимости правительство РФ сможет изменить срок действия отдельных ограничений.

Власти России ввели продуктовое эмбарго в 2014 году в ответ на санкции США и стран Европейского союза из-за присоединения Крыма. Согласно закону, в страну нельзя ввозить мясные и молочные продукты, рыбу, овощи, фрукты и орехи из Штатов, стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии, Исландии, Лихтенштейна, Албании, Черногории и Украины.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в конце июня 2018 года заявил о необходимости продлить санкции против ЕС. Он объяснил это «ранее принятыми решениями в Евросоюзе».

В начале июня Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях. Документ позволяет запрещать международное сотрудничество с иностранными организациями и государствами, запрещать ввоз различной продукции. Закон разработали, когда власти США расширили санкционный список, добавив в него крупных чиновников и бизнесменов, в том числе миллиардера Олега Дерипаску.