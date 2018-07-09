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Борис Джонсон покинул пост главы британского МИД из-за «Брекзита»

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© Фото: Toby Melville / Reuters

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Чиновник и экс-мэр Лондона был не согласен со стратегией выхода Великобритании из Евросоюза.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон ушел в отставку. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Премьер-министр страны Тереза Мэй приняла отставку чиновника. Она поблагодарила его за работу на посту, который он занимал с мая 2016 года.

Джонсон стал вторым министром, который уволился на фоне обсуждения «Брекзита», плана по выходу Великобритании из Европейского союза. Накануне пост покинул министр по вопросам Брекзита Дэвид Дэвис.

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Оба чиновника были не согласны с позицией властей, которые предложили сохранить зону свободной торговли для товаров и подготовить упрощенный таможенный порядок с Евросоюзом.

Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта 2019 года. Такое решение было принято во время референдума 2016 года, на котором отделение от Европейского союза поддержал 51,9% проголосовавших.

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