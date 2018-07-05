МВД Великобритании опровергло причастность России к новому отравлению «Новичком»

Заместитель главы Министерства внутренних дел Великобритании Бен Уоллес заявил, что, по предварительной информации, второе отравление в Великобритании не было покушением. Об этом сообщает Sky News.

По словам Уоллеса, власти страны утверждают «с высокой степенью уверенности», что Россия стоит за покушением на экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля, но Москва не имеет отношения к инциденту в Эймсбери.

Британские власти полагают, что пара, отравившаяся неврно-паралитическим веществом «Новичок», могла пострадать от последствий нападения на Скрипалей.

«Это не было покушением. Это, я думаю, отравление "Новичком"», – сказал Уоллес. Он добавил, что ждет «телефонного звонка от российского государства» для обсуждения дела об отравлении Скрипалей.

«Это была дерзкая и безрассудная атака в сердце очень мирной части Великобритании. Это часть той злости, что я ощущаю по отношению к российскому государству. Они решили использовать очень, очень токсичное, очень опасное оружие», – сказал Уоллес в интервью BBC Radio 4.

Мужчину и женщину, пострадавших в городе Эймсбери в десятке километров от Солсбери, госпитализировали 30 июня. Изначально предполагалось, что они могли отравиться наркотиками, но из-за симптомов провели дополнительные анализы, показавшие, что причина инцидента – «Новичок».

Пострадавшие находятся в критическом состоянии. Полиция устанавливает возможные причины отравления нервно-паралитическим веществом.

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Бывший разведчик Сергей Скрипаль вместе с дочерью Юлией был отравлен в марте 2018 года. Вскоре после инцидента эксперты установили, что инцидент связан с нервно-паралитическим веществом «Новичок». Скрипаля выписали из больницы в середине мая.

Сразу после инцидента Лондон возложил ответственность за проишествие на Россию, а глава МИД страны Борис Джонсон заявил, что отравление было совершено по указу президента РФ Владимира Путина. По версии британских правоохранителей, подозреваемые находятся в России.

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