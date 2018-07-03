Белый дом: США снимут санкции с России после отказа от Крыма

Власти США не собираются отменять санкции против России за Крым, пока полуостров не вернется Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, в Вашингтоне не признают попытку России «аннексировать Крым». Она подчеркнула, что США не согласны с позицией Москвы.

Сандерс во время общения с журналистами не стала отвечать на вопрос, обсудят ли президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин вопрос принадлежности полуострова во время саммита, который состоится 16 июля.

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Во время саммита G7 в начале июня Трамп заявил, что считает Крым частью России. Он объяснил это тем, что жители полуострова говорят на русском языке.

Ранее Путин провел встречу с советником американского лидера по национальной безопасности Джоном Болтоном. Во время переговоров глава России выразил надежду, что в ближайшее время отношения двух стран улучшатся.

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