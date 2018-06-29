Евросоюз решил продлить антироссийские санкции

Лидеры государств и правительств стран Европейского союза решили продлить экономические санкции против России на полгода. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС.

Вопрос обсуждался на саммите Евросоюза. На нем состоялась «очень коротка дискуссия» по России, Украине и Минских соглашениях.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон рассказали лидерам стран ЕС о ходе реализации договоренностей, от которых зависит санкционный режим.

«Было сказано, что никаких изменений нет. Соответственно, санкции продлеваются, санкционный режим остается без изменений», – сказал источник агентства.

Официально ограничительные меру начнут продлевать в ближайшее время.

В начале июня президент России Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях. Документ позволяет запрещать международное сотрудничество с иностранными организациями и государствами, запрещать ввоз различной продукции. Закон разработали, когда власти США расширили санкционный список, добавив в него крупных чиновников и бизнесменов, в том числе миллиардера Олега Дерипаску.

Позднее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что нужно продлить санкции против Евросоюза в случае, если ЕС продлит действие антироссийских ограничительных мер.

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