Путин: За пару дней из Сирии вывели более 1000 российских солдат и 13 самолетов

Президент России Владимир Путин заявил, что из Сирии за несколько дней вывели более 1000 российских военнослужащих. Об этом он сказал на торжественном приеме в честь выпускников военных вузов в Кремле, сообщается на официальном сайте главы РФ.

Путин подчеркнул, что вывод войск начался еще во время его приезда на авиабазу Хмеймим в декабре 2017 года. «Этот вывод продолжается и сейчас: только за последние несколько дней выведено 13 самолетов, 14 вертолетов, 1140 человек личного состава», – сказал российский лидер.

Глава РФ отметил, что военнослужащие за время операции в Сирии показали «свой возросший потенциал, слаженность частей и соединений». Путин добавил, что их опыт будут использовать для боевой подготовки солдат в России.

В ноябре 2017 года Путин на встрече с главой Сирии Башаром Асадом заявил, что военная операция подходит к концу. В начале декабря Генштаб ВС РФ отчитался о полном освобождении ближневосточного государства от боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство».

«Все бандформирования ИГИЛ на территории Сирии уничтожены, а сама территория освобождена», – сказал глава Генштаба Валерий Герасимов.

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