Депутат Вишневский будет выдвигаться в губернаторы Петербурга

Депутат Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский заявил, что намерен участвовать в выборах губернатора Северной столицы в 2019 году. Об этом сообщила «Бумага».

По словам парламентария, у него есть достаточно политического опыта и знаний, чтобы управлять городом.

«Я чувствую, что у меня есть поддержка среди горожан, – каждый день получаю звонки и письма. Это (участие в выборах, – прим. ред.) было бы правильно по отношению к тем, кто поддерживает меня и то, что я делаю», – сказал Вишневский.

Депутат подчеркнул, что решение о его выдвижении будет принимать «Яблоко». Он отметил, что полноценного обсуждения вопроса еще не было.

С 1990 по 1993 год Вишневсий был депутатом Московского райсовета Петербурга. С 1995 года по 2007 год она работал помощником председателя ЗакСа, советником первого вице-губернатора Игоря Артемьева, руководителем группы экспертов фракции «Яблоко» в городском парламенте и главным помощником депутата ЗакСа Михаила Амосова.

В 2011 году он стал депутатом петербургского парламента, а через пять лет его назначили руководителем фракции «Яблоко» в ЗакСе.

В середине июня петербургское отделение «Яблока» возглавила Екатерина Кузнецова. Кандидатура бывшего руководителя, Михаила Амосова, была подорвана после конфликта с Москвой. Он жестко высказался адрес лидера партии Григория Явлинского, обвинив политика в авторитарности и вмешательстве в управление региональными отделениями. Вишневский воздержался от участия в выборах.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.