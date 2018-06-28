«Северный поток – 2» начнут строить летом 2018 года даже без разрешения Дании

Строительство газопровода «Северный поток – 2» начнут строить в 2018 году даже без разрешения Дании. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на финансового директора компании Nord Stream II Пола Коркорана.

Ранее премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что руководство страны намерено задержать реализацию проекта. Он сказал, что вопрос нужно вынести на общеевропейское обсуждение.

По словам Коркорана, позиция Дании не повлияет на сроки завершения строительства. В случае, если власти государства не одобрят прокладку газопровода в своих территориальных водах, то будет изменен маршрут. Наиболее вероятный вариант – прокладка в международных водах к северу от Дании.

«Мне кажется, что в конце концов это относится к компетенции правительства Дании, у них есть свой закон. Мы подали заявку на получение разрешения, считаем, что это лучший маршрут, и теперь Дании решать – разрешать или запрещать», – сказал Коркоран.

Работы должны начаться летом 2018 года. По словам финансового директора компании, подрядчики могут начаться строительство в любое время, вне зависимости от погодных условий.

Трубопровод «Северный поток – 2» должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. метров в год. Маршрут «Северный потока - 2» пойдет в обход транзитных государств – Украины, Белоруссии, Польши.

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