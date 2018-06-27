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Медведев заявил о необходимости продлить санкции против Евросоюза

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© Фото: Алексей Астафьев / РИА «Новости»

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Глава кабинета министров добавил, что нужно принять ответные меры из-за введения пошлин на ввоз алюминия и стали в США.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что России необходимо рассмотреть вопрос о продлении санкций против Европейского союза. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

«С учетом ранее принятых решений в Евросоюзе, в некоторых других странах нам нужно будет рассмотреть вопрос о продлении этих мер на следующий период. В данном случае, имею в виду 2019 год», – сказал Медведев на совещании по вопросам международной торговли.

Глава кабинета министров отметил, что введение США пошлин на сталь и алюминий «носит дискриминационный характер» и «не может оставаться без последствий». «Ответные шаги уже были сделаны странами Евросоюза, Китайской Народной Республикой. И нам нужно подумать о введении ответных мер, прошу Минэкономразвития подготовить соответствующие предложения», – заявил премьер-министр.

В марте 2018 года Трамп ввел пошлины на ввоз стали и алюминия в США. Изначально они действовали против России, а с 1 июня также распространились на страны Европейского союза, Канаду и Мексику. В ответ на решение американского президента Россия введет дополнительные пошлины на американские товары.

В начале июня президент России Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях. Документ позволяет запрещать международное сотрудничество с иностранными организациями и государствами, запрещать ввоз различной продукции. Закон разработали, когда власти США расширили санкционный список, добавив в него крупных чиновников и бизнесменов, в том числе миллиардера Олега Дерипаску.

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