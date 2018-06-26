Глава петербургского Горизбиркома Панкевич подал в отставку

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Панкевич написал заявление об отставке. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на Смольный и Центральную избирательную комиссию (ЦИК).

В настоящее время Панкевич находится в отпуске. Он уйдет со своей должности 2 июля.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что отставка связана с итогом комплексной проверки, которую организовали в Петербурге после выборов президента РФ, состоявшихся 18 марта. Она назвала уход Панкевича закономерным.

«Что касается новой кандидатуры, то она требует серьезных обсуждений, в том числе и потому, что для решения проблем, которые накопились, недостаточно только роли председателя», – подчеркнула Памфилова.

По итогам выборов президента горизбирком не получил премию от ЦИКа. Памфилова заявила, что у нее есть «серьезные претензии» к работе избирательной системы Петербурга. В частности, она отметила, что в Петербурге выявили 29 человек, которые смогли проголосовать дважды.

В середине июня сын Панкевича Евгений возглавил комитет по туризму. Он отметил, что его назначение не связано с отцом.

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