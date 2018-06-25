Вице-премьер Италии: Мы готовы перейти от слов к делу в снятии санкций против России

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что местные власти готовы перейти от слов к делу в вопросе отмены санкций против России. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«К власти пришло правительство, которое хочет сделать то, что пообещало во время предвыборной компании. Санкции против России бесполезны и вредны, точка. Мы готовы перейти от слов к делу, но мы в Европе почти одни такие, одни против всего мира», – отметил политик.

Сальвини отметил, что на примере мигрантов власти показали, что умеют говорить «нет», когда речь идет о «принципиальных вещах». Он подчеркнул, что у премьер-министра Джузеппе Конте есть возможность наложить вето на инициативу.

«Я считаю, что Россия и Италия, Россия и ЕС должны друг с другом говорить, торговать, сотрудничать в области экономики, борьбы с терроризмом», – добавил Сальвини.

Читайте также:

Путин: Те, кто пошли на поводу у США, сами начинают страдать от этого

Ранее глава МВД Италии рассказал, что власти готовы обсудить вопрос принадлежности Крыма. Он отметил, что считает главной угрозой для НАТО не Россию, а Африку.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях. Документ позволяет запрещать международное сотрудничество с иностранными организациями и государствами, запрещать ввоз различной продукции. Закон разработали, когда власти США расширили санкционный список, добавив в него крупных чиновников и бизнесменов, в том числе миллиардера Олега Дерипаску.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.