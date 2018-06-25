Эрдоган победил на президентских выборах в Турции

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган победил на выборах главы государства. Об этом сообщило местное агентство Andalou со ссылкой на Высшую избирательную комиссию.

После обработки более 99% бюллетеней Эрдоган набрал 52,5% голосов. На втором месте оказался кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже, у которого 30,7% голосов.

В Турции также прошли парламентские выборы. Правящая Партия справедливости и развития набрала более 53% голосов.

Досрочные президентские и парламентские выборы стали первыми в Турции после попытки государственного переворота летом 2016 года. После нее в стране прошел референдум, который существенно расширил полномочия главы государства.

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