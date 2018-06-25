Трамп призвал все страны избавиться от торговых барьеров и пошлин

Президент США Дональд Трамп призвал все страны в мире отменить пошлины на импорт. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Соединенные Штаты настаивают, чтобы все страны, которые установили торговые барьеры и пошлины для импорта иностранных товаров, отменили их. В противном случае их ждут жесткие ответные меры со стороны США», – написал Трамп.

Глава Штатов добавил, что торговля должна быть справедливой. «Она не должна быть улицей с односторонним движением», – добавил президент.

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В марте 2018 года Трамп ввел пошлины на ввоз стали и алюминия в США. Изначально они действовали против России, а с 1 июня также распространились на страны Европейского союза, Канаду и Мексику. В ответ на решение американского президента Россия введет дополнительные пошлины на американские товары.

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