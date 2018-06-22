Путин официально назначил Валентина Юмашева советником президента на общественных началах

Глава РФ Владимир Путин назначил члена правления «Ельцин Центра» Валентина Юмашева на должность советника президента России на общественных началах. Распоряжение было опубликовано 22 июня на сайте российского лидера.

Вскоре после публикации документа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Юмашев занимает пост советника главы государства с 2000 года. Он не смог ответить, почему распоряжение не было обнародовано ранее, сообщил РБК.

Сам Юмашев подтвердил, что стал советником президента в 2000 году, когда Путин впервые стал руководителем страны, сообщил ТАСС. Он отметил, что не имеет четко определенного круга вопросов, за которые отвечает.

Юмашев с марта 1997 года по декабрь 1998 года был руководителем администрации президента РФ Бориса Ельцина. Через два года он стал одним из учредителей Фонда первого президента России Б. Н. Ельцина, который в настоящее время называется «Ельцин Центр».

Общественный деятель женат на дочери Ельцина Татьяне. Дочь Юмашева от первого брака Валентина замужем за миллиардером Олегом Дерипаской.

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