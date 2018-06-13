«Прямая линия» с Путиным в 2018 году стала самой непопулярной за семь лет

«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 7 июня, стала самой непопулярной с 2011 года. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследование компании Mediascope.

Ответы главы РФ на вопросы жителей страны в прямом эфире смотрели 5,78 млн россиян. Это один из самых низких показателей за почти десятилетие – в 2011 году трансляцию увидели 4,018 млн россиян, при этом Путин находился тогда на посту премьер-министра.

В 2017 году «прямую линию» посмотрели 6,2 млн человек, годом ранее – 7,1 млн человек. Рекордное число зрителей было в 2015 году – 8,38 млн человек.

Общение президента с россиянами в 2018 году состоялось уже в 16-й раз. Транспляция, как и в период с 2001 по 2008 год, прошла без гостей в студии, зато Путин в прямом эфире связавался с главами регионов и министрами, чтобы обсудить различные вопросы.

«Прямая линия» продлилась почти четыре с половиной часа. Узнать, о чем глава РФ говорил во время эфира, можно с помощью специального материала «Санкт-Петербург.ру».

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