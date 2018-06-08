Глава МИД Турции призвал Запад не забывать об «аннексии Крыма»

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что власти страны продолжают считать присоединение Крыма с России незаконным. Об этом сообщает Yeni Safak.

Чиновник затронул тему полуострова во время встречи с членами Ассоциации культуры и помощи крымским татарам. Чавушоглу подчеркнул, что Турция всегда выступала в поддержку территориальной целостности Украины.

«Мы никогда не забудем о том, что произошло в Крыму, никогда. Мы считаем случившееся аннексией Крыма», – сказал министр.

Он добавил, что некоторые европейские страны начали «забывать» о том, что произошло в Крыму. По его мнению, эти государства будут нести ответственность, «если завтра на Украине что-нибудь случится».

Западные страны не признают референдум, по итогам которого Крымский полуостров в 2014 году вошел в состав России. Несмотря на это, в последнее время в Европе звучат противоположные мнения.

Ранее министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что местные власти готовы обсудить статус Крыма. Он отметил, что считает главной угрозой для НАТО не Россию, а Африку.

У Санкт-Петербург.ру появился свой телеграм-канал Как это сделано. Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.