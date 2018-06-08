В США предложили лишить Россию церемонии награждения победителей ЧМ-2018

Созданная при правительстве США Хельсинкская комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе предложила провести церемонию награждения победителей Чемпионата мира по футболу за пределами России. Об этом говорится в докладе «Красивая игра и уродливый режим», опубликованном на сайте комиссии.

В исследовании сказано, что власти РФ якобы хотят использовать ЧМ-2018 для улучшения своего имиджа и для обогащения элит. Члены комиссии отметили, что американские чиновники пытались повлиять на перенос мундиаля в другую страну, но сделать этого не удалось.

Авторы доклада предложили перенести церемонию награждения лучших команд турнира на нейтральную территорию. По их мнению, это позволит не выражать одобрение в адрес президента РФ Владимира Путина.

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Члены комиссии также предложили проверять страны, которые будут принимать ЧМ в дальнейшем, чтобы «смыть пятна с репутации великого турнира».

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня до 15 июля в 11 городах России. Нашей национальной команде предстоит сыграть в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В Петербурге на «Зенит-арене» пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.

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