Глава МВД Италии: Мы готовы обсудить статус Крыма

Глава МВД Италии и вице-премьер страны Маттео Сальвини заявил, что местные власти готовы обсудить вопрос принадлежности Крымского полуострова. Об этом сообщило издание Il Giornale.

Политик заявил, что не хочет отнимать работу у министра иностранных дел, но в правительстве будут обсуждать все вопросы. Он отметил, что Италия может наложить вето на продление европейских санкций против России, которые были введены из-за вхождения Крыма в состав РФ. Вопрос будет рассмотрен в Совете Евросоюза 23 июня.

Сальвини добавил, что считает главной угрозой для НАТО не Россию, а Африку. По его словам, необходимо задуматься о защите «от реальных опасностей с юга, а не от мнимых с востока».

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Евросоюз ввел санкции в отношении России в 2014 году. На Западе не признают итоги референдума, по результатам которого Крым стал частью РФ. Власти европейских стран считают, что голосование нарушает нормы международного права.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях. Документ позволяет запрещать международное сотрудничество с иностранными организациями и государствами, запрещать ввоз различной продукции. Закон разработали, когда власти США расширили санкционный список, добавив в него крупных чиновников и бизнесменов, в том числе миллиардера Олега Дерипаску.

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