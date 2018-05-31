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Крым и Севастополь перейдут под ответственность Мутко

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© Фото: Григорий Сысоев / РИА «Новости»

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Раньше новыми российскими регионами занимался вице-премьер Дмитрий Козак.

Вице-премьер России Виталий Мутко займется вопросами Крыма и города федерального значения Севастополь. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря вице-премьера Дмитрия Козака Илью Джуса.

По его словам, вошедшие в состав РФ регионы уже интегрировались в экономическую систему страны, поэтому они не нуждаются в отдельном кураторе на уровне заместителя председателя правительства. Джус подчеркнул, что Мутко займется Крымским полуостровом в рамках курирования региональной политики.

Прежде вопросами Крыма занимался Дмитрий Козак. В рамках нового правительства РФ, которое было утверждено 18 мая, в сферу его ответственности вошли топливно-энергетический комплекс и технологический надзор.

Виталий Мутко ранее был вице-премьером по спорту, до этого он работал главой Министерства спорта. В новом правительстве чиновник отвечает за строительство, жилищную политику, развитие регионов, городскую среду и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией.

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