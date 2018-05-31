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Башар Асад: Россия удержала Запад от крупного удара по Сирии

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Президент России Владимир Путин и глава Сирии Башар Асад
© Фото: Михаил Клементьев / РИА «Новости»

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Глава ближневосточной страны подчеркнул, что у местных властей нет химического оружия, из-за которого на Сирию напали США и другие государства.

Президент Сирии Башар Асад заявил, что стране удалось избежать масштабного удара со стороны стран Запада благодаря России. Об этом он рассказал в интервью RT.

По словам Асада, «общественность во всем мире и на Западе не поверила» обвинениям США в применении химического оружия в Восточной Гуте. Президент Штатов Дональд Трамп обещал ответить Сирии крайне жесткими мерами, но авиаудар, который США нанесли вместе с Францией и Великобританией 14 апреля, оказался «более скромным», чем обещалось.

Асад считает, что это связано с позицией Москвы. Он отметил, что Россия заявила о готовности уничтожать точки запуска ракет, поэтому Запад отказался от комплексного удара. Президент Сирии отметил, что доказательств о подготовке масштабной атаки у местных властей нет, но есть «достоверные сведения».

Глава ближневосточного государства добавил, что у Сирии нет химического оружия, «и мы не стали бы использовать его против собственного народа».

«Даже западные журналисты, которые побывали там после освобождения Гуты, признали: "Мы спрашивали людей, и те отвечали, что не видели никакой химической атаки». То есть эта история была придумана как предлог для нападения на Сирию"», – сказал Асад.

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Собщения о химической атаке, которую якобы устроили сирийские военные в городе Дума, появились в начале апреля. Власти США обвинили в нападении режим президента Сирии Башара Асада. Глава Штатов Дональд Трамп заявил, что Россия и Иран, выступающие в поддержку Асада, «заплатят высокую цену» за атаку. Представители Министерства обороны РФ опровергли сообщения об инциденте.

В среду, 11 апреля, президент США Дональд Трамп призвал Россию готовиться к ракетному удару по Сирии. Через три дня Штаты вместе с Великобританией и Францией произвели нападение. Ракеты были направлены на исследовательские центры и военный аэродром Думайр.

По мнению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в мире началась новая холодная война. Он отметил, что Совет Безопасности ООН в нынешнем виде не может решать международные проблемы, в том числе сирийский конфликт.

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