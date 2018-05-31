Главой ведомства, отвечающего за снос незаконных построек в Петербурге, стал Александр Дружиин

Новым руководителем Центра повышения эффективности использования государственного имущества стал Александр Дружинин. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на комитет по контролю за имуществом, которому подчиняется ведомство.

Дружинин прежде руководил управлением контроля использования имущества Северных районов Петербурга. Он сменил на посту Дмитрия Ножевникова, который 22 мая ушел в отставку по собственному желанию вместе с заместителем Сергеем Фроловым.

В начале недели из Смольного уволили главу комитета по туризму Андрея Мушкарева. По словам чиновника, решение стало для него полной неожиданностью. В среду, 30 мая, в отставку ушел заместитель главы комитета имущественных отношений Александр Семчуков.