  • 30 Май 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 21:19 62.0611  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 21:19 72.2988  
Нефть($) 30.05.2018 77.39 +2.61
Нефть(p) 30.05.2018 4853.50 +127.31

Путин назначил временных руководителей Алтайского края и Амурской области

Автор:

Владимир Путин и Виктор Томенко
© Фото: kremlin.ru
    следующая

    Темы дня

    Должности заняли Виктор Томенко и Василий Орлов соответственно.

    Президент России Владимир Путин подписал указы, согласно которым назначены временно исполняющие обязанности руководителей Алтайского края и Амурской области. Документы опубликованы на официальном сайте Кремля.

    Управлять Алтайским краем будет Виктор Томенко. Ранее он занимал пост исполняющего обязанности первого заместителя губернатора. Бывший губернатор края Александр Карлин подал в отставку в связи с «ротацией кадров».

    Временным руководителем Амурской области стал Василий Орлов. Он узнал о назначении во время рабочей встречи с Путиным. Орлов прежде был представителем председателя правления компании «Сибур», на посту губернатора он сменил Александра Козлова, который был назначен на должность министра по развитию Дальнего Востока.

    Ранее в отставку добровольно ушли губернаторы Республики Якутия, Тюменской и Магаданской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа. Каждый из них аргументировал свое решение ротацией кадров.

    По теме

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Политика
      YouDo в Санкт-Петербурге
      Репетиторы Санкт-Петербурга

      Лучшее в Петербурге

      Куда сходить в Петербурге в июне

      Попасть на знаменитые фестивали «Старкон» и «Stereoleto», посмотреть выставку полотен Босха и Брейгеля, не пропустить концерт Оззи Осборна – самые интересные события первого месяца лета в афише «Санкт-Петербург.ру».

      читать далее →

      Топ-5 небанальных смотровых площадок Петербурга

      Красоту города на Неве лучше всего рассматривать с высоты. «Санкт-Петербург.ру» выбрал классные, но оригинальные смотровые площадки, откуда можно увидеть Петербург под новым углом.

      читать далее →

      Культура пития: бары и кафе Петербурга с лекциями и выставками

      Северная столица славится многочисленными барами, однако в них можно не только развлекаться, но и просвещаться. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о местах, где можно выпить и узнать что-то новое.

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      Как пережить аномальную жару в Петербурге: советы спасателей

      МЧС советует меньше бывать на улице и не утруждать себя физическими нагрузками.

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

      «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

      читать далее →

      Пресс-релизы

      25.05.18
      Преимущества лечения зависимости с профессиональной помощью
      24.05.18
      X5 и «Опора России» поддержат российских предпринимателей
      24.05.18
      Криптовалюта Tkeycoin покоряет Средний Восток
      23.05.18
      МебельОптТорг стал доставлять товары по всей России
      21.05.18
      Чем заняться студенту летом в Санкт-Петербурге
      21.05.18
      Корея, российская криптовалюта Tkeycoin и сделка на миллионы долларов
      18.05.18
      Новинки, которые стоит посмотреть на выходных или в свободное время
      17.05.18
      Маленькая страна с открытой экономикой: бельгийская логистическая компания «Алерс» отмечает 25-летие на российском рынке

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram