Путин назначил временных руководителей Алтайского края и Амурской области

Президент России Владимир Путин подписал указы, согласно которым назначены временно исполняющие обязанности руководителей Алтайского края и Амурской области. Документы опубликованы на официальном сайте Кремля.

Управлять Алтайским краем будет Виктор Томенко. Ранее он занимал пост исполняющего обязанности первого заместителя губернатора. Бывший губернатор края Александр Карлин подал в отставку в связи с «ротацией кадров».

Временным руководителем Амурской области стал Василий Орлов. Он узнал о назначении во время рабочей встречи с Путиным. Орлов прежде был представителем председателя правления компании «Сибур», на посту губернатора он сменил Александра Козлова, который был назначен на должность министра по развитию Дальнего Востока.

Ранее в отставку добровольно ушли губернаторы Республики Якутия, Тюменской и Магаданской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа. Каждый из них аргументировал свое решение ротацией кадров.