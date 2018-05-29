Временным руководителем Ямало-Ненецкого АО стал 30-летний Дмитрий Артюхов

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Артюхова временно исполняющим обязанности главы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Указ опубликован на сайте Кремля.

Прежний руководитель региона Дмитрий Кобылкин досрочно покинул пост из-за назначения на должность главы Министерства природных ресурсов и экологии. Он был губернатором ЯНАО с 2010 года по май 2018 года.

Путин уже провел рабочую встречу с Артюховым, которому в феврале 2018 года исполнилось 30 лет. Политик может стать самым молодым руководителем региона в России.

Выборы губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа состоятся 9 мая. Кандидатура назначается по итогам голосования депутатов местного Законодательного собрания.

Артюхов ранее занимал должность заместителя главы ЯНАО, с 2016 года он курировал вопросы развития экономики и привлечения инвестиций. Его отец – Андрей Артюхов, секретарь тюменского отделения партии «Единая Россия» и первый заместитель председателя Тюменской областной думы шестого созыва. Ямало-Ненецкий автономный округ входит в состав Тюменской области.

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