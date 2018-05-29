Путин предоставил бойцу Джеффу Монсону гражданство РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который дает российское гражданство бойцу смешанных единоборств Джеффу Монсону. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Боец MMA подавал документы на получение гражданства еще в 2014 году. Осенью следующего года СМИ сообщили, что спортсмен получил паспорт, но его представители опровергли информацию.

Монсон не раз участвовал в соревнованиях, которые проводили в России. Он часто выражал симпатии к России и истории СССР. Ранее боец получил паспорт самопровозглашенной Луганской народной республики, а также звание почетного гражданина Абхазии.

Боец провел в своей карьере 85 боев, одержав 60 побед. Осенью 2017 года он объявил о завершении карьеры.

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