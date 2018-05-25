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CNBC: Россия испытала системы ПВО С-500

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© Фото: Сергей Мальгавко / РИА «Новости»

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Журналисты сообщили, что установки смогли поразить цель на рекордной дистанции в 480 км.

Телеканал CNBC из США сообщил, что Россия испытала системы противовоздушной обороны нового поколения С-500. Об этом журналисты узнали от источников, получивших данные от американской разведки.

По данным канала, система смогла поразить цель на дистанции более 480 км, что почти на 80 км превышает дальность любых предыдущих испытаний.

«Россия утверждает, что комплексы могут перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотники, а также самолеты-невидимки вроде F-22 и F-35», – сообщил CNBC.

Официально Россия не признавала, что система C-500 уже создана и проходит испытания. В середине мая на совещании по военному строительству президент РФ Владимир Путин поручил ускорить производство комплексов. В настоящее время Вооруженные силы страны используют системы противоракетной обороны С-400 «Триумф».

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