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Депутат Верховной рады Шуфрич заявил об украинской принадлежности Крымского моста

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© Фото: Instagram / @iskumenko_ekaterina

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Он добавил, что переправа, вопреки многочисленным разговорам. не будет мешать судам заходить в порты в Азовском море.

Депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич заявил, что Крымский мост принадлежит Киеву. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам политика, все объекты, построенные в Крыму, должны считаться украинскими.

«По моему мнению, как гражданина Украины и государственного деятеля, все объекты инфраструктуры, построенные на территории Крыма, также украинские. Если Крым наш, то и Керченский мост (Крымский, – прим. ред.) наш. И, слава богу, что он есть», – сказал Шуфрич.

Депутат добавил, что мост точно не помешает судам заходить в порты Украины в Азовском море.

«Те корабли, которые на протяжении последних 50 лет проходили через Керченский пролив, спокойно пройдут под этим мостом. А тем, кто говорит, что есть категории кораблей, которые не могут под этим мостом пройти, я хочу сказать, что они этим путем и в жизнь не ходили»,  – добавил он.

Ранее украинский депутат Игорь Мосийчук пригрозил уничтожить Крымский мост. Парламентарий подчеркнул, что если бы он был министром обороны, то уничтожил бы переправу лично.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара подчеркнул, что киевских политиков раздражает тот факт, что мост был открыт раньше срока. По его мнению, уничтожить переправу можно лишь в фантазиях.

С призывами взорвать мост выступил и американский журналист Том Роган. Колумнист посчитал, что Украина должен сделать все возможное, чтобы уничтожить переправу. В отношении него в России возбудили уголовное дело.

Глава России Владимир Путин торжественно открыл Крымский мост во вторник, 15 мая. США и Европейский союз выступили против открытия переправы. Они считают незаконным референдум в Крыму, по итогам которого полуостров в 2014 году вошел в состав РФ.

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