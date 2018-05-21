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Президент Болгарии Радев предложил построить прямой газопровод из России

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© Фото: Алексей Куденко / РИА «Новости»

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Эксперты считают, что политик вместе с правительством «стремится к максимальной выгоде для себя».

Президент Болгарии Румен Радев предложил построить газопровод из России для прямых поставок ресурсов. Об этом сообщил «Коммерсант».

Политик считает, что проект можно назвать «Болгарским потоком». «Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Европейского союза в целом», — сказал он.

Предполагается, что Болгария будет получать российский газ через газопровод «Турецкий поток» после 2019 года. Систему прокладывают по дну Черного моря от Краснодарского края до западной части Турции.

Политолог Александр Сафонов считает, что Болгария стремится получить выгоду для себя. «Нынешнее болгарское правительство стремится к максимальной выгоде для себя и к максимальному торгу со всеми окружающими игроками. Поэтому оно так открыто для предложений», – передает РИА «Новости» слова специалиста.

«Турецкий поток» протяженностью около 1100 км начали строить в 2017 году. Стоимость проекта «Газпрома» оценивается в 6 млрд долларов. Работы выполняет швейцарская компания Allseas.

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