  • 21 Май 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 19:19 61.6160  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 19:19 72.5160  
Нефть($) 21.05.2018 78.87 0.49
Нефть(p) 21.05.2018 4946.32 -7.39

Британские парламентарии предложили ужесточить санкции против «связанных с Кремлем лиц»

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Политики Соединенного Королевства возмущаются, что отравление экс-полковника Скрипаля не помешало существованию российского бизнеса в стране.

Комитет Палаты общин по международным делам парламента Великобритании призвал ужесточить санкции в отношении «связанных с Кремлем лиц». Об этом говорится в докладе «Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании», который был опубликован на сайте парламента.

В документе сказано, что отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери не помешало условиям для российского бизнеса в Соединенном Королевстве. Авторы доклада заявили, что в страну продолжают поступать деньги бизнесменов, связанных с президентом России Владимиром Путиным. Предприниматели, по словам британских парламентариев, прячут или отмывают свои коррумпированные доходы.

«Мы призываем правительство исследовать лазейки в санкционном режиме, которые позволили такой компании, как En+ Group, работать на Лондонской бирже, и сотрудничать вместе со странами «Большой семерки», доминирующими в финансовом мире, и другими международными партнерами, чтобы устранить эти лазейки как можно скорее», – сказано в докладе.

Британские парламентарии также призвали ввести больше санкций и принять меры против лиц, «ответственных за грубое нарушение прав человека». В комитете не уточнили, о каких предпринимателях или политиках идет речь.

Предложение британских политиков прокомментировал председатель комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, доклад стал сигналом для российских чиновников и бизнеса, что Британия не является тихой гаванью для российских капиталов, сообщило РИА «Новости».

«И, очевидно, надо делать выводы, исходя из этого, принимая решения, где честно или нечестно нажитые капиталы размещать», – добавил депутат.

Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, вместе с дочерью были отравлены веществом «Новичок» в британском Солсбери 4 марта. Юлия Скрипаль была выписана в апреле, она продолжает страдать от последствий яда. Ее отца выписали в середине мая.

Читайте также:

Русская рулетка: как отравили экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля

Сразу после инцидента Лондон возложил ответственность за проишествие на Россию, а глава МИД страны Борис Джонсон заявил, что отравление было совершено по указу президента РФ Владимира Путина.

Ранее власти США ввели санкции против бизнесменов из России и чиновников из так называемого «кремлевского списка». Решение об ограничительных мерах было принято из-за «вовлеченности российского правительства в различную враждебную активность по всему миру» и «непропорциональных действий в пользу олигархов и правительственных элит».

Позднее власти Великобритании заявили о намерении раскрыть имена российских олигархов, хранящих деньги на Британских Виргинских и Каймановых островах. По мнению британских законодателей, это делает возможным отмывание денег, что приводит к коррупции и росту преступности.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Политика
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 мест Петербурга, где подают прохладительные безалкогольные коктейли

    Огуречный лимонад, милк-шейки, свежевыжатый сок и другие напитки – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где освежиться в жаркую погоду.

    читать далее →

    Куда в Петербурге и окрестностях отправиться на шашлыки

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как не нарушить закон, устраивая пикник на природе.

    читать далее →

    Пока все цветет: лучшие сады для фотосессии в Петербурге

    Старые, молодые, в центре и на окраине – портал «Санкт-Петербург.ру» нашел самые яркие сады в Северной столице, где можно не только подышать свежим воздухом и полюбоваться красотой, но и сделать отличные фотографии.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как пережить аномальную жару в Петербурге: советы спасателей

    МЧС советует меньше бывать на улице и не утруждать себя физическими нагрузками.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге

    Актеры, музыканты, режиссеры, политики – самые известные захоронения последних лет в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    21.05.18
    Чем заняться студенту летом в Санкт-Петербурге
    21.05.18
    Корея, российская криптовалюта Tkeycoin и сделка на миллионы долларов
    18.05.18
    Новинки, которые стоит посмотреть на выходных или в свободное время
    17.05.18
    Маленькая страна с открытой экономикой: бельгийская логистическая компания «Алерс» отмечает 25-летие на российском рынке
    14.05.18
    «Билайн» говорит «Welcome!» болельщикам Чемпионата мира по футболу
    08.05.18
    Доставка цветов по Санкт-Петербургу
    08.05.18
    Правильные коттеджи – только у «Good Village»
    04.05.18
    Магазин серверов

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram