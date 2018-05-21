Британские парламентарии предложили ужесточить санкции против «связанных с Кремлем лиц»

Комитет Палаты общин по международным делам парламента Великобритании призвал ужесточить санкции в отношении «связанных с Кремлем лиц». Об этом говорится в докладе «Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании», который был опубликован на сайте парламента.

В документе сказано, что отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери не помешало условиям для российского бизнеса в Соединенном Королевстве. Авторы доклада заявили, что в страну продолжают поступать деньги бизнесменов, связанных с президентом России Владимиром Путиным. Предприниматели, по словам британских парламентариев, прячут или отмывают свои коррумпированные доходы.

«Мы призываем правительство исследовать лазейки в санкционном режиме, которые позволили такой компании, как En+ Group, работать на Лондонской бирже, и сотрудничать вместе со странами «Большой семерки», доминирующими в финансовом мире, и другими международными партнерами, чтобы устранить эти лазейки как можно скорее», – сказано в докладе.

Британские парламентарии также призвали ввести больше санкций и принять меры против лиц, «ответственных за грубое нарушение прав человека». В комитете не уточнили, о каких предпринимателях или политиках идет речь.

Предложение британских политиков прокомментировал председатель комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, доклад стал сигналом для российских чиновников и бизнеса, что Британия не является тихой гаванью для российских капиталов, сообщило РИА «Новости».

«И, очевидно, надо делать выводы, исходя из этого, принимая решения, где честно или нечестно нажитые капиталы размещать», – добавил депутат.

Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, вместе с дочерью были отравлены веществом «Новичок» в британском Солсбери 4 марта. Юлия Скрипаль была выписана в апреле, она продолжает страдать от последствий яда. Ее отца выписали в середине мая.

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Сразу после инцидента Лондон возложил ответственность за проишествие на Россию, а глава МИД страны Борис Джонсон заявил, что отравление было совершено по указу президента РФ Владимира Путина.

Ранее власти США ввели санкции против бизнесменов из России и чиновников из так называемого «кремлевского списка». Решение об ограничительных мерах было принято из-за «вовлеченности российского правительства в различную враждебную активность по всему миру» и «непропорциональных действий в пользу олигархов и правительственных элит».

Позднее власти Великобритании заявили о намерении раскрыть имена российских олигархов, хранящих деньги на Британских Виргинских и Каймановых островах. По мнению британских законодателей, это делает возможным отмывание денег, что приводит к коррупции и росту преступности.

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