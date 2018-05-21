Полтавченко заявил, что может стать кандидатом на выборах губернатора Петербурга в 2019 году

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко не исключил возможности участия в выборах главы города в 2019 году. Об этом сообщило РИА «Новости».

Градоначальник отметил, что ему интересно работать главой Северной столицы. По его словам, есть много задач, которые нужно реализовать как в ближайшее время, так и в перспективе.

«Сегодня я могу абсолютно ответственно заявить, что не исключаю возможности пойти на очередной губернаторский срок. Повторю еще раз – мне интересно работать губернатором Петербурга», – сказал Полтавченко

Георгий Полтавченко занял пост губернатора в 2011 году. На выборах главы города в 2014 году он получил почти 80% голосов, после чего в очередной раз стал губернатором.

СМИ нередко сообщают о возможной отставке Полтавченко. Он постоянно опровергает слухи о возможном уходе с поста градоначальника.

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