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РБК: Ольга Васильева возглавит Министерство просвещения

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© Фото: Рамиль Ситдиков / РИА «Новости»

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По неподтвержденным данным, главой Министерства науки и высшего образования станет заместитель Васильевой Григорий Трубников.

Ольга Васильева, исполняющая обязанности министра образования и науки, будет назначена на должность главы Министерства просвещения. Об этом сообщил РБК со ссылкой на неназванных чиновников.

Согласно неофициальной информации, пост министра науки и высшего образования могут занять заместитель Васильевой Григорий Трубников, глава Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков и директор Российского научного фонда Александр Хлунов. Эксперты считают Трубникова главным претендентом.

По данным чиновников, и.о. министра труда и социальной защиты Максим Топилин и и.о. министра здравоохранения Вероника Скворцова сохранят свои должности.

Во вторник, 15 мая, президент РФ Владимир Путин подписал указ, который разделяет Министерство образования и науки на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Функции ФАНО при этом перейдут второму ведомству.

Васильева возглавляет Минобрнауки с августа 2016 года. Прежде она занимала должность заместителя начальника управления по общественным проектам администрации президента РФ.

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