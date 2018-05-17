РБК: Ольга Васильева возглавит Министерство просвещения

Ольга Васильева, исполняющая обязанности министра образования и науки, будет назначена на должность главы Министерства просвещения. Об этом сообщил РБК со ссылкой на неназванных чиновников.

Согласно неофициальной информации, пост министра науки и высшего образования могут занять заместитель Васильевой Григорий Трубников, глава Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков и директор Российского научного фонда Александр Хлунов. Эксперты считают Трубникова главным претендентом.

По данным чиновников, и.о. министра труда и социальной защиты Максим Топилин и и.о. министра здравоохранения Вероника Скворцова сохранят свои должности.

Во вторник, 15 мая, президент РФ Владимир Путин подписал указ, который разделяет Министерство образования и науки на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования. Функции ФАНО при этом перейдут второму ведомству.

Васильева возглавляет Минобрнауки с августа 2016 года. Прежде она занимала должность заместителя начальника управления по общественным проектам администрации президента РФ.