Татьяну Голикову сняли с должности главы Счетной палаты РФ

Государственная дума РФ освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты. Решение было принято на заседании в четверг, 17 мая.

Постановление об освобождении Голиковой внес на рассмотрение депутатов Госдумы президент РФ Владимир Путин. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев предложил назначить ее вице-премьерам по социальным вопросам.

Голикова во время выступления в Госдуме не смогла сдержать слез. Она поблагодарила депутатов и аудиторов за совместную работу, подчеркнув, что Счетной палате удалось вернуть в бюджет очень большие средства.

Спикер парламента Вячеслав Володин выразил надежду, что Голикова в качестве вице-премьера продолжил активное сотрудничество с Государственной думой.

«Правительству повезло, что Татьяна Алексеевна будет вести такой важный и сложный участок работы как социальный блок, и нам повезло, что Татьяна Алексеевна будет и дальше взаимодействовать с Госдумой в качестве вице-премьера по социальной политике», – передает «Интерфакс» слова Володина.

На прошлой неделе «Единая Россия» предложила бывшему министру финансов Алексею Кудрину занять должность главы Счетной палаты, позднее он дал свое согласие. Его кандидатуру должен рассмотреть президент РФ.

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