Петербургские депутаты приняли в первом чтении законопроект о парламентском расследовании

Депутаты Законодательного собрания Петербурга одобрили в первом чтении законопроект о парламентском расследовании. Два проекта на рассмотрение депутатов внесли Максим Резник и представители «Единой России», сообщило АБН.

Законопроект Резника поддержали оппозиционные парламентарии. Он назвал расследование самым важным механизмом и инструментом народной власти.

«Мне кажется, это вопрос системный, и мне очень нравится, что мы принимаем его на встречу 25-летию парламента», – подчеркнул депутат.

Представители «Единой России» подготовили свою версию документа. Сергей Соловьев перечислил отличия версии «единороссов», одним из которых стало предложение проводить не только открытие, но и закрытые заседания органа парламентского расследования.

Депутат добавил, что хотел бы видеть в профильной комиссии далеко не всех коллег, в том числе Бориса Вишневского. Свое мнение он объяснил позицией парламентария по Крыму – Вишневский выступает против присоединение полуострова к России.

Большинство депутатов проголосовали за проект «Единой России», документ поддержали 42 человека.

Парлментское расследование применяется для контролирования деятельности органов государственной власти. Его проводят о фактам грубого или массового нарушения прав и свобод челвоека, обстоятельствам, связанным с техногенными катастрофами и природными катаклизмами, и другим причинам.