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Госдума приняла в первом чтении законопроекты о контрсанкциях и наказании за соблюдение иностранных санкций

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© Фото: Наталья Селиверстова / РИА «Новости»

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За документы проголосовали все депутаты, которые присутствовали на заседании.

Депутаты Государственной думы РФ приняли в первом чтении законопроекты о контрсанкциях и введении ответственности за исполнение санкций иностранных государств на территории России.

Документы поддержали все 412 депутатов, которые присутствовали на заседании Госдумы 15 мая. Второе чтение законопроектов состоится 17 мая.

Проект контрсанкционных мер был внесен в Государственную думу в апреле 2018. Его разработали, когда власти США расширили санкционный список, добавив в него крупных чиновников и бизнесменов, в том числе миллиардера Олега Дерипаску.

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Изначально в законопроекте были указаны категории товаров, которые должны попасть под запрет для импорта. Позднее формулировка была изменена, но, несмотря на это, под запрет не попадут жизненно необходимые товары, которые не производятся в России.

Поправки в Уголовный кодекс РФ, принятые в первом чтении, устанавливает наказание за исполнение иностранных санкций в виде лишения свободы на срок до четырех лет. За совершение действий, «способствующих введению иностранным государством ограничительных мер» предусматривается штраф в размере до 500 тыс. рублей, принудительные работы сроком до трех лет, арест до шести месяцев или лишение свободы на три года.

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