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СМИ: Глава Следственного комитета Бастрыкин перейдет в Конституционный суд

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© Фото: kremlin.ru

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Председатель КС РФ Валерий Зорькин при этом может покинуть свой пост из-за проблем со здоровьем.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин собирается уйти в отставку ради должности в Конституционном суде. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Предполагается, что Бастрыкин в скором времени станет судьей КС РФ. Вместе с ним в Конституционный суд может перейти Лариса Брычева, начальник государственно-правового управления президента страны.

Помощник главы государства претендует на должность председателя КС. Она может сменить Валерия Зорькина, который находится на посту с 2003 года. Его отставка связана с самочувствием 75-летнего заслуженного юриста РФ.

В пресс-службе КС заявили, что не знают информацией о возможном уходе Зорькина. «Мы такой информацией не располагаем, слухи не комментируем», – сказали в Конституционном суде.

КС РФ с 2008 года располагается в здании Сената и Синода в Петербурге. С предложением о переносе суда в 2005 году выступил Сергей Миронов, который занимал должность председателя Совета Федерации.

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