Экс-министр финансов Кудрин согласился возглавить Счетную палату

Бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин согласился стать председателем Счетной палаты. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на одного из участников заседания фракции «Единая Россия» в Государственной думе.

Во вторник, 15 мая, будет официально выдвинута кандидатура Кудрина на рассмотрение президента России. В этот же день, предположительно, она будет утверждена.

Предложение возглавить госорган Кудрину поступило от фракции «Единой России». По словам политика, инициатива стала для него неожиданностью. Он добавил, что над ней нужно «серьезно подумать».

Алексей Кудрин занимал должность министра финансов РФ с 18 мая 2000 года по 26 сентября 2011 года, также он дважды находился в должности заместителя председателя правительства России.

После вступления Владимира Путина в должность президента РФ 7 мая Правительство России, согласно Конституции, ушло в отставку. На пост премьер-министра утвердили Дмитрия Медведева, который предложил кандидатов на должности вице-премьеров. И.о. главы Счетной палаты Татьяна Голикова может стать ответственной по вопросам социальной политики и здравоохранения.

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