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Глава британской контрразведки пригрозил России будущей изоляцией

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© Фото: AP Photo / MI5 Security Service

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По мнению Эндрю Паркера, отравление Скрипалей было преднамеренным действием Кремля, которое сделает РФ «еще более изолированным изгоем» в мировом сообществе.

Руководитель службы контразведки Великобритании MI5 Эндрю Паркер намерен пригрозить России изоляцией. Об этом он собирается сказать 14 мая во время встречи с европейскими коллегами в Берлине, сообщил Bloomberg.

По мнению Паркера, отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери было «преднамеренным и целенаправленным актом» Кремля. Он считает, что действия России сделают страну «еще более изолированным изгоем» в мировом сообществе.

Глава MI5 также хочет обвинить российские власти в «вопиющем нарушении международного права». Паркер отметил «беспрецедентный уровень российской дезинформации», связанной с отравлением Скрипалей.

Руководитель контрразведки в своей речи собирается заявить о необходимости прорваться сквозь «тумана лжи, полуправды и путаницы, которая льется из их пропагандистской машины».

Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, вместе с дочерью были отравлены веществом «Новичок» в британском Солсбери 4 марта. На данный момент Юлия Скрипаль выписана из больницы, ее отец идет на поправку. По словам женщины, она продолжает страдать от последствий нервно-паралитического вещества.

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Сразу после инцидента Лондон возложил ответственность за проишествие на Россию, а глава МИД страны Борис Джонсон заявил, что отравление было совершено по указу президента РФ Владимира Путина.

В качестве санкционной меры Великобритания выслала на родину 23 российских дипломата. Москва ответила симметричными действиями. В конце марта США, Канада и 18 европейских стран, включая Украину, заявили о высылке более 100 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении Скрипаля.

В ответ Россия объявила о «зеркальных» санкциях в отношении Вашингтона, закрыв американское консульство в Петербурге и выслав из страны 58 сотрудников сотрудников посольства США в Москве и двух работников американского генконсульства в Екатеринбурге.

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