РБК: Экс-глава Минфина Кудрин согласился возглавить Счетную палату РФ

Бывший министр финансов РФ и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату. Об этом сообщил РБК со ссылкой на несколько источников.

Предложение возглавить госорган Кудрину поступило от фракции «Единой России». По словам политика, инициатива стала для него неожиданностью. Он добавил, что над ней нужно «серьезно подумать».

Согласно источнику из окружения Кудрина, неназванного федерального чиновника и сотрудника Счетной палаты, экс-глава Минфина уже дал согласие.

Президиум фракции «Единая Россия» запланировал встречу с Кудриным на понедельник, 14 мая. Предполагается, что в этот день будет официально объявлено решение политика.

Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой заявил, что многие депутаты не разделяют идеи, которыми руководствуется Кудрин в своей работе. Несмотря на это, он подчеркнул, что политические взгляды не влияют на работу на посту главы ведомства.

«Счетная палата осуществляет контроль за расходами государственных денег от лица парламента, это как раз та деятельность, в которой Кудрин блестяще себя зарекомендовал, работая в правительстве», – подчеркнул Толстой.

Алексей Кудрин занимал должность министра финансов РФ с 18 мая 2000 года по 26 сентября 2011 года, также он дважды находился в должности заместителя председателя правительства России.

После вступления Владимира Путина в должность президента РФ 7 мая Правительство России, согласно Конституции, ушло в отставку. На пост премьер-министра утвердили Дмитрия Медведева, который предложил кандидатов на должности вице-премьеров. И.о. главы Счетной палаты Татьяна Голикова может стать ответственной по вопросам социальной политики и здравоохранения.

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