Чеченский парламент предложил продлить полномочия президента РФ до трех сроков подряд

Депутаты Парламента Чечни предложили изменить Конституции России, чтобы позволить одному человеку занимать пост президента РФ три срока подряд. Об этом сообщается на официальном сайте законодательного органа.

Парламентарии рассмотрят вопрос внесения законопроекта в Государственную думу 10 мая. В пояснительной записке к документу сказано что «данная поправка не умаляет демократические основы государства и даёт возможность народу определить своё будущее».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отказаться от ограничения в два президентских срока. Он отметил, что у Владимира Путина, действующего главы РФ, «нет альтернативы».

«Пока нынешний президент во здравии, мы не должны думать о другом главе государства. Вот такое мое личное мнение, и я его не меняю», – сказал Кадыров в апреле 2018 года.

Первоначально Конституция РФ позволяла занимать одному человеку пост президента два раза по четыре года. В 2008 году вступили в силу поправки, которые продлили срок до шести лет.

В понедельник, 7 мая, Владимир Путин в четвертый раз стал президентом России. На выборах, которые прошли 18 марта, он набрал почти 77% голосов.