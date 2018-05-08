Госдума утвердила Медведева на должность премьер-министра

Депутаты Государственной думы согласились назначить Дмитрия Медведева на должность председателя Правительства России. Его кандидатуру выдвинул президент РФ Владимир Путин.

Медведев набрал 374 голоса при необходимом минимуме в 226. Против него выступили 56 депутатов, воздержавшихся нет. И.о. премьер-министра получил поддержку фракций «Единой России» и ЛДПР. «Справедливая Россия» и КПРФ отказались голосовать за него.

На заседании Госдумы выступил Владимир Путин. Он отметил, что Медведев «возглавлял правительство в сложные годы».

«Несмотря на эти сложности, правительству удалось решить не только неординарные экстренные задачи, но и при этом сохранить перспективу развития, постоянно наращивать эти возможности, нацеленные на среднесрочную и более отдаленную перспективу», — сказал глава РФ.

Медведев, выступая перед депутатами, процитировал писателя Антона Чехова. «Дела определяются их целями. То дело называется великим, у которого велика цель», — сказал он.

После заседания в Госдуме Путин подписал указ о назначении Медведева на должность премьер-министра.

В понедельник, 7 мая, Владимир Путин в четвертый раз стал президентом России. После инаугурации правительство, согласно Конституции, ушло в отставку, но его члены продолжили исполнять свои обязанности до утверждения нового кабинета министров. Медведев внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Виталия Мутко на пост вице-премьера по вопросам строительства, а также пообещал в скором времени представить проект повышения пенсионного возраста.

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