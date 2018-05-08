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Госдума утвердила Медведева на должность премьер-министра

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© Фото: Григорий Сысоев / РИА «Новости»

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За Дмитрия Анатольевича, который возглавлял правительство с 2012 по 2018 год, проголосовали 374 депутата.

Депутаты Государственной думы согласились назначить Дмитрия Медведева на должность председателя Правительства России. Его кандидатуру выдвинул президент РФ Владимир Путин.

Медведев набрал 374 голоса при необходимом минимуме в 226. Против него выступили 56 депутатов, воздержавшихся нет. И.о. премьер-министра получил поддержку фракций «Единой России» и ЛДПР. «Справедливая Россия» и КПРФ отказались голосовать за него.

На заседании Госдумы выступил Владимир Путин. Он отметил, что Медведев «возглавлял правительство в сложные годы».

«Несмотря на эти сложности, правительству удалось решить не только неординарные экстренные задачи, но и при этом сохранить перспективу развития, постоянно наращивать эти возможности, нацеленные на среднесрочную и более отдаленную перспективу», — сказал глава РФ.

Медведев, выступая перед депутатами, процитировал писателя Антона Чехова. «Дела определяются их целями. То дело называется великим, у которого велика цель», — сказал он.

После заседания в Госдуме Путин подписал указ о назначении Медведева на должность премьер-министра.

В понедельник, 7 мая, Владимир Путин в четвертый раз стал президентом России. После инаугурации правительство, согласно Конституции, ушло в отставку, но его члены продолжили исполнять свои обязанности до утверждения нового кабинета министров. Медведев внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Виталия Мутко на пост вице-премьера по вопросам строительства, а также пообещал в скором времени представить проект повышения пенсионного возраста.

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