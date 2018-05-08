Медведев предложил назначить Мутко вице-премьером по вопросам строительства

Исполняющий обязанности премьер-министра РФ Дмитрий Медведев предложил назначить Виталия Мутко, курировавшего спорт, туризм и молодежную политику, на пост вице-премьера по строительству. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Еще одна интересная идея, которая существует с учетом опыта и с учетом персональных характеристик в то же время, имея в виду то, что мы стараемся никогда не прогибаться под внешними обстоятельствами. Есть предложение по назначению вице-премьером Виталия Леонтьевича Мутко, чтобы он занялся вопросами строительства», – сказал Медведев.

С мая 2012 года до осени 2016 года Мутко занимал должность министра спорта, а на протяжении четырех лет до этого был министром спорта, туризма и молодежной политики. Его не раз критиковали за долгое строительство стадиона «Зенит-арена» в Петербурге, которое длилось с 2007 по 2017 год и обошлось почти в 43 млрд рублей. Множественные скандалы вокруг арены заставили усомниться политиков в компетентности Мутко на посту вице-премьера по вопросам строительства.

Часть депутатов Государственной думы, которая должна согласовать кандидатов, выступили против инициативы и.о. премьер-министра. Поддержать ее отказались КПРФ и «Справедливая Россия».

Медведев назвал и других кандидатов в заместители председателя нового правительства страны. На пост первого вице-премьера претендует Антон Силуанов, и.о. министра финансов. По словам Медведева, Силуанов будет заниматься вопросами экономики и финансов, «при этом сохраняя возможности в рамках Минфина».

Медведев предложил сделать и.о. зампредседателя Правительства РФ по вопросам Крыма Дмитрия Козака ответственным за промышленность и энергетику, замминистра обороны Юрия Борисова – за оборонно-промышленный комплекс, председателя Счетной палаты Татьяну Голикову – за социальную политику и здравоохранение, и.о. зампредседателя Правительства РФ Ольгу Голодец – за культуру и спорт, полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе Алексея Гордеева – за сельское хозяйство, замглавы аппарата правительства Максима Акимова – за транспорт, связь и цифровую экономику Помощник президента Константин Чуйченко претендует на пост главы аппарата правительства.

В списке кандидатов нет и.о. главы аппарата правительства Сергея Приходько, который стал фигурантов расследования Алексея Навального о миллиардере Олеге Дерипаске, и.о. первого вице-премьера Игоря Шувалова, и.о. зампредседателя правительства по вопросам топливной промышленности Аркадия Дворковица, полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Хлопонина и Юрия Трутнева, полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе. По неофициальным данным, Трутнев сохранит свой пост.

В понедельник, 7 мая, Владимир Путин в четвертый раз стал президентом России. После инаугурации правительство, согласно Конституции, ушло в отставку, но его члены продолжили исполнять свои обязанности до утверждения нового кабинета министров. Путин предложил оставить Дмитрия Медведева на посту премьер-министра.

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